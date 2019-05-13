Государство потеряло на зарплатах "в конвертах" налогов более чем на миллиард евро

Налоговые потери, связанные с зарплатами "в конвертах", составили в прошлом году 1,07 млрд евро, что больше, чем годом ранее - 927,01 млн евро. В Рижском регионе удельный вес получающих зарплаты "в конвертах" составляет 37%, в Видземе, Земгале и Курземе 33%, в Латгале - 34%.

Убытки от невыплаченных социальных взносов из-за зарплат "в конвертах" составили в прошлом году 507,9 млн евро по сравнению с 435,86 млн евро в 2017 году, убытки от недекларированного подоходного налога с населения - 231,12 млн евро по сравнению с 227,95 млн евро годом ранее.

Как обычно, недекларированные доходы в прошлом году выросли в период летних сезонных работ.