Пн, 13.05.2019
Хотя РФ пока еще не успела внедрить передовой китайский опыт, в рейтинге свободы слова она занимает незавидное 149 место, из географически европейских стран обгоняя одну лишь Беларусь (153). Иван Пауков, комментатор TVNET

Государство потеряло на зарплатах "в конвертах" налогов более чем на миллиард евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Доля недекларированных зарплат в коммерческом секторе составила в Латвии в прошлом году 19,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем в 2017 году, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

Налоговые потери, связанные с зарплатами "в конвертах", составили в прошлом году 1,07 млрд евро, что больше, чем годом ранее - 927,01 млн евро. В Рижском регионе удельный вес получающих зарплаты "в конвертах" составляет 37%, в Видземе, Земгале и Курземе 33%, в Латгале - 34%.

Убытки от невыплаченных социальных взносов из-за зарплат "в конвертах" составили в прошлом году 507,9 млн евро по сравнению с 435,86 млн евро в 2017 году, убытки от недекларированного подоходного налога с населения - 231,12 млн евро по сравнению с 227,95 млн евро годом ранее.

Как обычно, недекларированные доходы в прошлом году выросли в период летних сезонных работ.

Отраслями с наибольшей долей недекларированных зарплат в прошлом году были операции с недвижимостью (29,2%), специализированные строительные работы (27,5%), торговля и ремонт автомобилями и мотоциклами (26,3%), сухопутный и трубопроводный транспорт (25%), плодоводство и животноводство, охота (24,3%), строительство зданий (22,2%), услуги общественного питания (21,9%), розничная торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов (21,6%).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ