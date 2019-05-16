Чт, 16.05.2019
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На границе Латвии потребуют рассказывать о своих наличных

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Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону о декларировании наличных денег на государственной границе, предусматривающие обязанность декларировать на границе наличные деньги в размере 10 000 евро и больше.

Поправки предусматривают, что физическое лицо, ввозящее в Латвию или вывозящее из нее наличные деньги в размере 10 тысяч евро или больше, по требованию сотрудника компетентного органа должно заполнить декларацию и своей подписью подтвердить верность предоставленных сведений.

В декларации необходимо будет указать сведения о владельце денег и их получателе, сумму, происхождение и цель использования, информацию о виде транспорта и маршруте.

Если предоставленные в декларации сведения будут неполными или не соответствующими действительности, может быть применен штраф в размере 25% от декларируемой суммы.

Как ранее пояснила представитель Минфина Лига Клявиня, поправки связаны с рекомендациями Moneyval и нацелены на более активную борьбу с финансовыми преступлениями.

Директор управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов Каспар Подиньш пояснил, что подобные нормы декларирования наличных денег существуют в Германии, Франции, Люксембурге, Италии, Литве, Бельгии, Австрии, Хорватии и других странах. За последние месяцы было задержано два человека, пытавшихся ввезти в Латвию по 300 тысяч евро неясного происхождения.

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