На границе Латвии потребуют рассказывать о своих наличных

Поправки предусматривают, что физическое лицо, ввозящее в Латвию или вывозящее из нее наличные деньги в размере 10 тысяч евро или больше, по требованию сотрудника компетентного органа должно заполнить декларацию и своей подписью подтвердить верность предоставленных сведений.

В декларации необходимо будет указать сведения о владельце денег и их получателе, сумму, происхождение и цель использования, информацию о виде транспорта и маршруте.

Если предоставленные в декларации сведения будут неполными или не соответствующими действительности, может быть применен штраф в размере 25% от декларируемой суммы.

Как ранее пояснила представитель Минфина Лига Клявиня, поправки связаны с рекомендациями Moneyval и нацелены на более активную борьбу с финансовыми преступлениями.