Деньги для сделки с недвижимостью семьи Кариньша, возможно, прошли через ABLV Bank и Danske Bank

21 июля 2014 года между зарегистрированной на Кипре компанией Blackmerc Ltd и зарегистрированным в Латвии ООО P. J. Assets 1 был заключен договор займа, согласно которому Blackmerc Ltd ссудило P.J. Assets 1 до 3 млн евро, чтобы заемщик мог приобрести все принадлежащие жене Кариньша доли капитала ООО S2 Riga.

В основной капитал этого предприятия была вложена и недвижимость на улице Сколас, 2 в Риге, в свое время унаследованная Кариньшем и позже подаренная жене.

В договоре о займе указывается, что у Blackmerc Ltd был счет в ABLV Bank, а у P. J. Assets 1 - в филиале Danske Bank. Оба банка в последнее время упоминаются в связи с возможным отмыванием денег.

Руководитель по связям ликвидируемого ABLV Bank Артур Эглитис отказался предоставить комментарии о том, был ли банк связан с этой сделкой.

"Мы не имеем права разглашать факты о конкретных клиентах", - сказал он.

В филиале "Danske Bank" также отказались предоставить какую-либо информацию по этому вопросу.

Заместитель начальника Службы контроля Марта Яксона тоже воздержалась от комментариев, проверяет ли учреждение происхождение денег, которые были использованы для приобретения P.J. Assets 1 собственности семьи Кариньша.

Как сообщалось, в управлении по борьбе с организованной преступностью Госполиции начата ведомственная проверка сделки супруги премьера Анды Карини по продаже недвижимости на ул. Сколас, где когда-то находился кинотеатр "Пионер". Здание Кариньш подарил жене в 2013 году, а она позже вложила его в капитал ООО S2 Riga.

Премьер-министр все претензии по поводу этой сделки отвергает.

"В 2014 году к моей жене обратился покупатель, который предложил купить эту недвижимость. Они договорились, что имущество будет вложено в основной капитал предприятия и продано как доли его капитала. Моя жена продала свои доли капитала, уплатив все налоги. Сделка длилась несколько месяцев.