Под Кандавой уже третий день горит лес: взрываются снаряды времен войны

Во вторник лесной пожар продолжает распространяться, и ориентировочно его площадь превысила 10 гектаров.

В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами вокруг пожара установлена зона, к которой нельзя приближаться, так как на месте пожара продолжают взрываться снаряды времен войны.

Пожарные и работники Государственной службы леса предпринимают меры по ограничению распространения огня по периметру пожара.

В понедельник вечером было созвано заседание комиссии по гражданской обороне Тукумсского, Кандавского, Энгурского и Яунпилсского краев, на котором рассматривалась ситуация с пожаром. На совещании принято решение, что Государственная служба леса и Государственная полиция организуют дежурства на дорогах возле места пожара.

Жителей окрестностей будут информировать об опасности приближаться к месту пожара и дыме, а также о том, как действовать, если ситуация станет чрезвычайной.