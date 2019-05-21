Вт, 21.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Под Кандавой уже третий день горит лес: взрываются снаряды времен войны

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Третий день продолжается крупный лесной пожар в Кандавской волости возле автодороги Кандава-Кукши, сообщила представитель Государственной службы леса Селва Шулце.

Во вторник лесной пожар продолжает распространяться, и ориентировочно его площадь превысила 10 гектаров.

В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами вокруг пожара установлена зона, к которой нельзя приближаться, так как на месте пожара продолжают взрываться снаряды времен войны.

Пожарные и работники Государственной службы леса предпринимают меры по ограничению распространения огня по периметру пожара.

В понедельник вечером было созвано заседание комиссии по гражданской обороне Тукумсского, Кандавского, Энгурского и Яунпилсского краев, на котором рассматривалась ситуация с пожаром. На совещании принято решение, что Государственная служба леса и Государственная полиция организуют дежурства на дорогах возле места пожара.

Жителей окрестностей будут информировать об опасности приближаться к месту пожара и дыме, а также о том, как действовать, если ситуация станет чрезвычайной.

По всей Латвии в лесах сохраняется очень высокая пожароопасность, поэтому необходимо соблюдать особую бдительность и не допускать действий, которые могут привести к возгоранию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ