Какие магазины будут в новом корпусе Origo?

Согласно словам Кублачовса, в данный момент уже завершился монтаж конструкций и работ по бетонированию, идет строительство крыши и укладка полов. В то же время ведется монтаж инженерных коммуникаций. К сентябрю арендаторы уже начнут обустраивать торговые и офисные помещения, а к февралю 2020 года планируется сдать здание в эксплуатацию.

Первый этаж здания отведен для магазинов с товарами первой необходимости, а именно: Drogas, Euronics, Douglas, "Jāņa Rozes" grāmatnīca", Mēness aptieka, Pasaules optika, торговые точки Latvijas mobilais telefons, Bite, Tele2, Tet, Samsung, а также кафе Blender, Lage Gastronome, Costa Coffee и другие. Также на первом этаже будет открыт супермаркет Rimi.

Второй и третий этажи отведены для магазинов одежды и обуви: Reserved, Lindex, Terranova, Sinsay, Cropp, House, Monton, Sportland, 4F, Sketchers, NS King, Eiropas apavi, Gabi, Rieker.

На третьем этаже также планируется широкая зона с такими ресторанами как: Gan Bei City, O'Learys, CHI, BabyBack Ribs & BBQ и другими.

В свою очередь три последних этажа отведены для офисных помещений, которые будут обустроены с помощью новейших технологических решений, а также крыша со внутренними террасами и садами. Офисные помещения спроектированы в соответствии с индивидуальными требованиями офисных арендаторов.

В рамках строительства нового здания запланирована реконструкция перекрестка улиц Элизабетес и Сатеклес, здесь появятся регулируемые пешеходные переходы, а также велосипедная дорожка с улицы Элизабетес, которая пройдет через улицу Сатеклес.

После сдачи в эксплуатацию Origo One планируется начало реконструкции главного здания торгового центра Origo. В 2020 году оно закроется примерно на полгода: там поменяют полы, потолки, стены, а также будет заменен блок главного входа.