Трагедия в Даугавписле: упав с трехметровой высоты, погиб ребенок

В минувшие выходные, упав с трехметровой высоты, в Даугавпилсе погиб ребенок, подтвердила агентству LETA представитель Управления Латгальского региона Госполиции Ксения Белова.
В полиции пояснили, что ЧП произошло в субботу, 18 мая, около 22.00. По предварительной информации, ребенок упал с трехметровой высоты и разбился о бетон.
Местное издание gorod.lv написало, что
ребенок упал с крыши бывшего бомбоубежища, которое находится за Дворцом Культуры. По информации издания, это был 11-летний школьник - ученик 5-го класса одной из городских школ.
По словам Беловой, ничто не указывает на то, что ребенок умер насильственной смертью. Скорее всего, произошла страшная трагедия, однако для выяснения точной причины назначена экспертиза.
В полиции начат уголовный процесс.