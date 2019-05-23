Чт, 23.05.2019
С верой и латвийским упорством мы однажды выиграем медали, и это станет уникальным достижением для нашей маленькой страны. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Трагедия в Даугавписле: упав с трехметровой высоты, погиб ребенок

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В минувшие выходные, упав с трехметровой высоты, в Даугавпилсе погиб ребенок, подтвердила агентству LETA представитель Управления Латгальского региона Госполиции Ксения Белова.

В полиции пояснили, что ЧП произошло в субботу, 18 мая, около 22.00. По предварительной информации, ребенок упал с трехметровой высоты и разбился о бетон. 

Местное издание gorod.lv написало, что

ребенок упал с крыши бывшего бомбоубежища, которое находится за Дворцом Культуры. По информации издания, это был 11-летний школьник - ученик 5-го класса одной из городских школ.

По словам Беловой, ничто не указывает на то, что ребенок умер насильственной смертью. Скорее всего, произошла страшная трагедия, однако для выяснения точной причины назначена экспертиза. 

В полиции начат уголовный процесс. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ