Для тех, кто не успел! В пятницу время работы избирательных участков может быть продлено

Сейм уже договорился передать инициативу в комиссию по государственному управлению и самоуправлениям. В заседании Сейма объявлен перерыв с тем, чтобы комиссия успела рассмотреть предложение, затем его нужно принять в окончательном чтении.

Поправки к закону о выборах в Европарламент, поданные оппозиционными депутатами, предусматривают, что в пятницу избирательные участки будут работать с 10 до 20 часов.

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Пока что предусмотрено, что они работают с 16 до 20 часов.

На заседании комиссии акцент был сделан на то, что и в дополнительное время проголосовать можно будет только на том участке, на котором избиратель зарегистрирован. Председатель ЦИК Кристина Берзиня признала, что в данный момент неизвестно, будет ли работать в пятницу система обмена информацией, которая позволяет поменять участок.

Представитель юридического бюро Сейма сказал, что предложенные изменения вызывают опасения у юристов парламента, потому что изменение правил в ходе выборов недопустимо. Он указал на то, что поправки, принятые в чрезвычайной спешке, Конституционный суд может признать несоответствующими Конституции. Ведь в данном случае существует риск, что эти поправки могут повлиять на результаты выборов.

Его поддержала председатель ЦИК, заявив, что менять правила во время выборов достаточно неразумно. По ее словам, для этого есть и практические причины, ведь работникам избирательных участков на следующий день, 25 мая, нужно будет начинать работу в 7 утра.

Депутат Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что осознает возможные риски, но найти решение в чрезвычайной ситуации необходимо. Он пояснил, что целью изменений является способствовать участию избирателей в выборах. Политик подчеркнул, что условия игры поменялись еще на избирательных участках, где не работала система, которая позволила бы поменять участок. Другие парламентарии также привели свои доводы в пользу того, чтобы продлить время работы избирательных участков.

Необходимое финансирование для выплаты дополнительного вознаграждения работникам избирательных участков будет взято из средств для непредвиденных случаев, рассказал парламентский секретарь Минфина, депутат Сейма Атис Закатистов ("KPV LV").

Комиссия поддержала передачу законопроекта на поддержку в первом чтении.

Как сообщалось, сегодня из-за помех в системе обмена данными несколько сотен избирателей, голосующих предварительно, вынуждены были уйти с избирательных участков, не проголосовав.