Wizz Air открывает маршрут из Риги в израильский курортный город

Венгерская авиакомпания-лоукостер "Wizz Air" 28 октября открывает новый маршрут из Латвии в Эйлат в Израиле, сообщили агентству LETA представители "Wizz Air".
Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю до 27 марта 2020 года.
Новый маршрут соединит Ригу с курортным городом Эйлатом в самой южной точке Израиля. Эйлат расположен близ пустыни Негев на берегу залива Акаба Красного моря. На юге Эйлата находится египетский город Таба, а на востоке – иорданский портовый город Акаба. Город был основан в 1951 году.
"Wizz Air" летает из Латвии по 12 направлениям.
Авиакомпания оперирует парком в 112 самолетов и предлагает более чем 650 маршрутов из 25 базовых аэропортов.