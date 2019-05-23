Чт, 23.05.2019
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Wizz Air открывает маршрут из Риги в израильский курортный город

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ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Венгерская авиакомпания-лоукостер "Wizz Air" 28 октября открывает новый маршрут из Латвии в Эйлат в Израиле, сообщили агентству LETA представители "Wizz Air".

Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю до 27 марта 2020 года.

Новый маршрут соединит Ригу с курортным городом Эйлатом в самой южной точке Израиля. Эйлат расположен близ пустыни Негев на берегу залива Акаба Красного моря. На юге Эйлата находится египетский город Таба, а на востоке – иорданский портовый город Акаба. Город был основан в 1951 году.

"Wizz Air" летает из Латвии по 12 направлениям.

Авиакомпания оперирует парком в 112 самолетов и предлагает более чем 650 маршрутов из 25 базовых аэропортов.

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