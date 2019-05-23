Wizz Air открывает маршрут из Риги в израильский курортный город

Новые рейсы будут выполняться два раза в неделю до 27 марта 2020 года.

Новый маршрут соединит Ригу с курортным городом Эйлатом в самой южной точке Израиля. Эйлат расположен близ пустыни Негев на берегу залива Акаба Красного моря. На юге Эйлата находится египетский город Таба, а на востоке – иорданский портовый город Акаба. Город был основан в 1951 году.

"Wizz Air" летает из Латвии по 12 направлениям.