Павлютс: выборы показывают, что "Для развития/За!" - серьезная сила

Неофициальные предварительные результаты выборов в Европейский парламент показывают, что объединение "Для развития/За!" - серьезная сила с большой перспективой, заявил агентству LETA сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.
Согласно неофициальной информации после подсчета большинства голосов, по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, по одному - "Для развития/За!" и Русский союз Латвии.
"Мы - единственная новая сила, которой удалось прорваться в парламент, при этом с кандидатами, которые ранее нигде не баллотировались. Это большое достижение, что мы можем составить конкуренцию таким грандам, как Роберт Зиле и Валдис Домбровскис", - сказал Павлютс.
Он выразил благодарность всем, кто голосовал на выборах, а также удовлетворение тем, что, несмотря на осложнения с досрочным голосованием, по сравнению с предыдущими выборами Европарламента активность населения выросла.