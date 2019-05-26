Павлютс: выборы показывают, что "Для развития/За!" - серьезная сила

"Мы - единственная новая сила, которой удалось прорваться в парламент, при этом с кандидатами, которые ранее нигде не баллотировались. Это большое достижение, что мы можем составить конкуренцию таким грандам, как Роберт Зиле и Валдис Домбровскис", - сказал Павлютс.