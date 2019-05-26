Вс, 26.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Павлютс: выборы показывают, что "Для развития/За!" - серьезная сила

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Даниель Павлютс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Неофициальные предварительные результаты выборов в Европейский парламент показывают, что объединение "Для развития/За!" - серьезная сила с большой перспективой, заявил агентству LETA сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.

Согласно неофициальной информации после подсчета большинства голосов, по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, по одному - "Для развития/За!" и Русский союз Латвии.

"Мы - единственная новая сила, которой удалось прорваться в парламент, при этом с кандидатами, которые ранее нигде не баллотировались. Это большое достижение, что мы можем составить конкуренцию таким грандам, как Роберт Зиле и Валдис Домбровскис", - сказал Павлютс.

Он выразил благодарность всем, кто голосовал на выборах, а также удовлетворение тем, что, несмотря на осложнения с досрочным голосованием, по сравнению с предыдущими выборами Европарламента активность населения выросла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ