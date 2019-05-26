Вс, 26.05.2019
Когда интернет только появился, все сказали: "Это фантастика!". Но проблема в том, что он превратился в "уличный парламент", где к каждому слуху относятся всерьез... В нем есть и большая опасность. Ларс фон Триер, датский режиссёр

Литовский премьер ждет от нового президента "процветающей страны", но о своих планах молчит

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Саулюс Сквярнялис

ФОТО: EPA/Scanpix

 Голосовавший в воскресенье премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сказал, что ожидает от нового президента "процветающей Литвы", однако собственных политических планов не комментирует.  

"Было трудно, но я решил. (Надеюсь) как и большинство жителей Литвы, которые выразили свою веру, выбирая кандидатов во втором туре – просто процветающей Литвы", – назвал премьер журналистам свои ожидания.

С. Сквярнялис сказал, что прокомментирует собственные планы позднее. Ранее он говорил, что уйдет в отставку, если не пройдет во второй тур выборов.

"У меня свои планы. Когда будет подходящий момент, я их и прокомментирую", – сказал С. Сквярнялис.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа. По результатам первого тура С. Сквярнилис оказался третьим и не прошел во второй тур. 

Одновременно в воскресенье проходят и выборы в Европарламент. В выборах в Европарламент (ЕП) участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами. В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ