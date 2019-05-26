Жданок надеется, что коалиция в новом Европарламенте будет другой

"Эта коалиция противоестественна, и такой она была еще перед выборами 2014 года. Поэтому надеюсь, что большинство будет у других, меньших фракций Европарламента, которые также могли бы сформировать руководство Еврокомиссии", - сказала Жданок.

Следуя этому принципу, Латвия на должность еврокомиссара должна выдвинуть не Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство"), а представителя другой партии. "Деятельность Домбровскиса я всегда оценивала очень критически", - подчеркнула Жданок.

Результаты РСЛ на выборах она объяснила тем, что у партии "очень верный избиратель". "Многие люди говорили мне, что, несмотря ни на что, всегда будут голосовать за РСЛ. У нас стабильный и надежный электорат", - сказала она.

На вопрос, продолжит ли в новом созыве Европарламента работать в группе "Европейский свободный альянс", Жданок ответила утвердительно.

Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства ЛЕТА.

По одному депутатскому месту, согласно неофициальной информации, могут получить "Для развития/За!" и РСЛ.