Плюс 75 евро. В Латвии растет средняя брутто-зарплата

В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата выросла на 8,4% до 1038 евро, в общественном секторе - на 6,8% до 1035 евро.

В первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года брутто-зарплата уменьшилась на 0,6%.

Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) в первом квартале составила в Латвии 768 евро. В течение года она выросла на 7,6%, а по сравнению с четвертым кварталом 2018 года уменьшилась на 0,1%. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом роста потребительских цен в течение года на 2,9% составил 4,6%.

В первом квартале быстрее всего росла зарплата у работников административных и обслуживающих служб - на 13%, в сфере медицины и социального ухода - на 12,3%, в строительстве - на 11,6%, в снабжении водой, вывозе отходов и санации - на 11,5%, в сфере недвижимости - на 11,2%.

В первом квартале этого года средняя зарплата за полную ставку в отрасли финансовых услуг и страхования составила 2172 евро, в ИКТ - 1695 евро, в энергетике - 1277 евро, в госуправлении - 1238 евро.

Самые низкие средние зарплаты были в отрасли расселения туристов и общественного питания (723 евро), образования (816 евро).