Балдонский санаторий: От целебных грязей для советского рабочего до руин и развалин

Сегодня территория бывшего Балдонского санатория напоминает место, ставшее жертвой ядерного взрыва. Так было не всегда. Когда-то Балдонский санаторий был островком рая и излюбленным местом отдыха советского рабочего, который, погрузившись в целебные грязи или пахнущие яйцами сероводородные ванны, мог восстановить силы после насыщенного трудового марафона.

История этого места началась ещё в конце 18 века, когда здесь был основан Балдонский курорт, ставший невероятно популярным во всей Российской империи.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Впервые курорт "заработал" когда в рижском гарнизоне бушевала эпидемия чумы. Тогдашний генерал-губернатор Брамм отправил всех больных воинов в Балдоне пить целебную воду. Около серного источника был создан целый армейский лагерь. Многие больные солдаты вылечились.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Позже Балдоне стало очень престижным местом, и позволить отдохнуть здесь могли себе позволить лишь буржуи.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Балдоне бывал автор "Недоросля" Денис Иванович Фонвизин. Приехал по настоянию врачей. В дневнике, который он вел, сохранились любопытные заметки, рассказывающие о лечения…

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В советское время у курорта Балдоне появились конкуренты, однако он продолжал привлекать рекреационных туристов, жаждущих заслуженного отдыха.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Территория санатория составляет 85 000 кв. метров, включая парк, посаженный бароном Корфом. В прошлом - красивейшее старинное поместье и корпуса, построенные в советское время. Хотя... не совсем в прошлом. Старинные клены стоят по сей день.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Санаторий закрылся в 1994 году, в 1997 году был приватизирован, но новый хозяин вскоре оказался неплатежеспособным. В 1998 году объект приобрели с аукциона, но затем снова продали.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Последний владелец купил комплекс в 2013 году за 300 тыс. евро. Еще в конце 2014 года он собирался благоустраивать парк, законсервировать многоэтажный корпус для переделки его в гостиницу. Но планам не удалось осуществиться...

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET