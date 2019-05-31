Пт, 31.05.2019
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Якринс получил пост в правлении Rīgas satiksme; мэр пообещал отозвать его

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Эмилс Якринс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Во временное правление предприятия Rīgas satiksme назначен уже бывший исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, сообщает агентство LETA.

Официально полномочия Якринса вступят в силу 7 июня, однако поскольку в самоуправлении проходят выборы новых членов совета Rīgas satiksme, одной из первых задач которых будет назначение нового правления. Члены совета могут выть выбраны в течение двух недель.

Кроме Якринса во временном правлении сейчас работают Эрнест Саулитис, Янис Мейранс, Арманд Краузе и Юрис Швандерс.

Новоизбранный мэр Риги Дайнис Турлайс агентству LETA указал, что удивлен таким шагом, особенно потому, что с ним это согласовано не было. "Думаю, без согласия председателя думы такой шаг не совсем правильный, поэтому я оценю этот административный акт", - сказал Турлайс.

По его словам, выдвижение такого человека во временное правление Rīgas satiksme - значительный шаг, принимая во внимание роль Якринса и нынешнюю ситуацию в транспортной сфере Риги.

Он обещает в ближайшее время отозвать политика с поста.

Турлайс указал, что подписал распоряжение, согласно которому держателем акционером Rīgas satiksme становится Олег Буров.

Lsm.lv отмечает, что решение о выдвижении Якринса во временное правление принял Вадим Баранник, которого "Согласие" исключило из партии и обещает отозвать с должности вице-мэра.

На изменения в правлении предприятия уже отреагировал министр по защите среды и регионального развития Юрис Пуце. Он в Twitter заявил, что это скандально. "Вообще, это сигнал, что и новое руководство Рижской думы ничего не поняло из результатов проверки Министерством охраны среды и регионального развития управления Rīgas satiksme. Скандально", - написал он.

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