Якринс получил пост в правлении Rīgas satiksme; мэр пообещал отозвать его

Во временное правление предприятия Rīgas satiksme назначен уже бывший исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, сообщает агентство LETA.
Официально полномочия Якринса вступят в силу 7 июня, однако поскольку в самоуправлении проходят выборы новых членов совета Rīgas satiksme, одной из первых задач которых будет назначение нового правления. Члены совета могут выть выбраны в течение двух недель.
Кроме Якринса во временном правлении сейчас работают Эрнест Саулитис, Янис Мейранс, Арманд Краузе и Юрис Швандерс.
Новоизбранный мэр Риги Дайнис Турлайс агентству LETA указал, что удивлен таким шагом, особенно потому, что с ним это согласовано не было. "Думаю, без согласия председателя думы такой шаг не совсем правильный, поэтому я оценю этот административный акт", - сказал Турлайс.
По его словам, выдвижение такого человека во временное правление Rīgas satiksme - значительный шаг, принимая во внимание роль Якринса и нынешнюю ситуацию в транспортной сфере Риги.
Он обещает в ближайшее время отозвать политика с поста.
Турлайс указал, что подписал распоряжение, согласно которому держателем акционером Rīgas satiksme становится Олег Буров.
Lsm.lv отмечает, что решение о выдвижении Якринса во временное правление принял Вадим Баранник, которого "Согласие" исключило из партии и обещает отозвать с должности вице-мэра.
На изменения в правлении предприятия уже отреагировал министр по защите среды и регионального развития Юрис Пуце. Он в Twitter заявил, что это скандально. "Вообще, это сигнал, что и новое руководство Рижской думы ничего не поняло из результатов проверки Министерством охраны среды и регионального развития управления Rīgas satiksme. Скандально", - написал он.