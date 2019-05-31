Якринс получил пост в правлении Rīgas satiksme; мэр пообещал отозвать его

Официально полномочия Якринса вступят в силу 7 июня, однако поскольку в самоуправлении проходят выборы новых членов совета Rīgas satiksme, одной из первых задач которых будет назначение нового правления. Члены совета могут выть выбраны в течение двух недель.

Кроме Якринса во временном правлении сейчас работают Эрнест Саулитис, Янис Мейранс, Арманд Краузе и Юрис Швандерс.

Новоизбранный мэр Риги Дайнис Турлайс агентству LETA указал, что удивлен таким шагом, особенно потому, что с ним это согласовано не было. "Думаю, без согласия председателя думы такой шаг не совсем правильный, поэтому я оценю этот административный акт", - сказал Турлайс.

По его словам, выдвижение такого человека во временное правление Rīgas satiksme - значительный шаг, принимая во внимание роль Якринса и нынешнюю ситуацию в транспортной сфере Риги.

Он обещает в ближайшее время отозвать политика с поста.

Турлайс указал, что подписал распоряжение, согласно которому держателем акционером Rīgas satiksme становится Олег Буров.

Lsm.lv отмечает, что решение о выдвижении Якринса во временное правление принял Вадим Баранник, которого "Согласие" исключило из партии и обещает отозвать с должности вице-мэра.