"Ясности пока нет". Новый мэр Турлайс о ситуации в Рижской думе

На вопрос, может ли коалиция сотрудничать с этими депутатами, Турлайс ответить пока не смог.

Он сказал, что Олег Буров (ЧСР) продолжит работать вице-мэром столько, сколько потребуется.

В его ведение может быть передана также ответственность за муниципальное предприятие ООО Rīgas Satiksme.

Турлайс предлагает передать руководство одним из думских комитетов оппозиции.

"Не исключаю, что оппозиции будет передан, например, комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции. Конкретно ничего еще не обсуждалось, я готов к переговорам", - сказал он.

Мэр заверил, что готов сотрудничать со всеми фракциями и обсудить с оппозиционными фракциями дальнейшую работу.

Между тем оппозиция в Рижской думе заявила, что не будет сотрудничать с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР). Об этом сообщили журналистам председатели оппозиционных фракций после совместного обсуждения этого вопроса.

Даже если бы они получили какие-то предложения от "Согласия" или ЧСР, власть у них была бы только теоретически, так как на практике решающее слово все равно было бы у правящей коалиции, пояснили они.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе.

Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.