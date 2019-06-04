В Латвии может появиться специальный коммерческий суд

Эту инициативу представил министр юстиции Янис Борданс на заседании Совета по юстиции.

Он обратил внимание на то, что в большинстве развитых стран ЕС - в Австрии, Бельгии, Дании, Хорватии, Швеции, Германии - существует один или несколько специализированных судов, обладающих эксклюзивной юрисдикцией по конкретным вопросам, и создание специализированного суда является одной из главных предпосылок успешного экономического развития государства.

Планируется, что суд по экономическим делам будет работать как постоянная инстанция районного (городского) суда.

До конца 2019 года нужно разработать и принять нормативные акты для создания суда по экономическим вопросам, а до декабря 2020 года - подобрать и обучить судей и работников, а также найти помещение в Риге.