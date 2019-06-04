Рейтинги партий: "Согласие" теряет популярность, доверие к СЗК и Нацблоку растет

В мае этого года самый стремительное стремительное падение рейтинга пережила партия "Согласие", а рост - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), а также Национальное объединение VL-TB/LNNK, сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.
Если бы выборы в Сейм состоялись в мае, то за "Согласие" проголосовали бы 17,5% избирателей, что на 2,2% меньше, чем в апреле. Однако такая амплитуда у "Согласия" наблюдалась и ранее. К примеру, в апреле рейтинг партии вырос на 2%. Несмотря на пережитое в течение месяца падение поддержки, "Согласие" по-прежнему является лидером рейтинга политических сил.
Согласно данным SKDS, второе по популярности место с голосами 8,8% избирателей занимает СЗК, от которого всего на 0,2% отстает Нацблок. Рейтинг этих политических сил в мае вырос на 1,9%. Таким образом, рейтинг VL-TB/LNNK растет второй месяц подряд - в апреле поддержка выросла на 1,7%.
В мае четвертое место с 7,9% голосов избирателей занимала Новая консервативная партия, популярность которой в течение месяца упала на 0,7%, далее следуют "Новое Единство" с 6,1% голосов (+0,3%) и "Для развития/За" - 5,9% (+0,3%).
Если бы выборы состоялись в мае, барьер в 5% не преодолело бы ни Латвийское объединение регионов, которое поддерживают всего 4% избирателей, ни представленная в правительстве KPV LV, рейтинг которой составляет лишь 2,4% голосов избирателей. Также за чертой остались бы "Прогрессивные" (1,9%), Русский союз Латвии (1,5%).
Примечательно, что с прошлого октября, когда прошли парламентские выборы, рейтинг KPV LV упал почти в пять раз. Так, в октябре 2018 года рейтинг KPV LV составлял 11,5% и партия была второй по популярности после "Согласия".