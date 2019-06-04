Рейтинги партий: "Согласие" теряет популярность, доверие к СЗК и Нацблоку растет

Если бы выборы в Сейм состоялись в мае, то за "Согласие" проголосовали бы 17,5% избирателей, что на 2,2% меньше, чем в апреле. Однако такая амплитуда у "Согласия" наблюдалась и ранее. К примеру, в апреле рейтинг партии вырос на 2%. Несмотря на пережитое в течение месяца падение поддержки, "Согласие" по-прежнему является лидером рейтинга политических сил.

Согласно данным SKDS, второе по популярности место с голосами 8,8% избирателей занимает СЗК, от которого всего на 0,2% отстает Нацблок. Рейтинг этих политических сил в мае вырос на 1,9%. Таким образом, рейтинг VL-TB/LNNK растет второй месяц подряд - в апреле поддержка выросла на 1,7%.

В мае четвертое место с 7,9% голосов избирателей занимала Новая консервативная партия, популярность которой в течение месяца упала на 0,7%, далее следуют "Новое Единство" с 6,1% голосов (+0,3%) и "Для развития/За" - 5,9% (+0,3%).

Если бы выборы состоялись в мае, барьер в 5% не преодолело бы ни Латвийское объединение регионов, которое поддерживают всего 4% избирателей, ни представленная в правительстве KPV LV, рейтинг которой составляет лишь 2,4% голосов избирателей. Также за чертой остались бы "Прогрессивные" (1,9%), Русский союз Латвии (1,5%).