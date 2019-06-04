"Подумали, что землетрясение": в Агенскалнсе в жилом доме обрушились пол и печь

В 22 часа жильцы дома номер 8 по улице Стразду были убеждены, что в Риге произошло землетрясение.

Настолько сильно был грохот, с которым рухнул первый этаж старой постройки.

Старая печь, которая находилась в квартире мамы двух детей, буквально провалилась в подвал, создав внушительную дыру в полу.

"Представьте, какой был грохот, как будто землетрясение - печь просто провалилась. Она весит каких полтонны, а дом у нас как из картона, действительно показалось, что стены содрогнулись, настолько ужасен был шум", - рассказала жительница дома Мария.

"Ответственные службы все здесь перебывали - были пожарные, спасатели, полиция", - рассказала Байба, проживающая на втором этаже.

По словам соседей, хозяйка квартиры сначала даже не поняла, как реагировать и каким службам звонить.

Перепуганные жильцы дома выбежали во двор и решили звонить пожарным. Оперативные службы срочно начали работы по эвакуации. Рухнет ли постройка совсем, не знал никто.

"Там было небезопасно находиться, дом в аварийном состоянии, но нас успокоили, что мою квартиру это не коснется, так как дом делится на три части и там есть несущая стена. Там людей даже не пустили переночевать, сначала вообще никого не впускали даже за паспортом. Там якобы обвалилось перекрытие и поэтому все рухнуло, есть риск, что обвалится вся эта часть дома", - отметила Мария.

Опомнившись от изумления, жильцы дома задают друг другу вопрос: что делать дальше? Им по-прежнему не ясно, можно ли вообще будет находиться в доме.

Мария, к примеру, уже начала себе искать другое жилье.

"В любом случае, мы все равно уедем отсюда, так как жить здесь небезопасно", - говорит она.

Жительница первого этажа восприняла произошедшее немного спокойнее. Она говорит, что верит теории управляющего, что обрушение пола в одной точке не означает, что угрозы относятся и к остальной постройке.