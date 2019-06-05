Совет LDZ не отстранил от должности председателя и двух членов правления

Как сообщалось, 7 мая министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления LDZ - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.

Министр сообщил, что основные претензии связаны с возможным искажением конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для LDZ, и для государства. Также выявлено несколько финансово объемных хозяйственных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно.

Члены правления LDZ считают, что заявления Линкайтса о руководсте предприятия направлены на целенаправленную подготовку LDZ к приватизации.

Берзиньш и Стракшас обратились в Госполицию с просьбой начать в отношении Линкайтса уголовный процесс о клевете.

"На протяжении месяца публично распространяя декларативные утверждения, у которых нет никаких доказательств, Линкайтс существенно подрывает репутацию руководства LDZ и всего концерна LDZ на региональных и международных рынках", - считает Берзиньш.