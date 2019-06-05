Совет LDZ не отстранил от должности председателя и двух членов правления

Совет Latvijas Dzelzceļš (LDZ) в среду опять не рассмотрел вопрос об освобождении от должностей председателя правления предприятия Эдвина Берзиньша и двух членов правления - Айвара Стракшаса и Айниса Стурманиса, сообщил агентству LETA председатель совета LDZ Янис Ланге.
Как сообщалось, 7 мая министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления LDZ - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.
Министр сообщил, что основные претензии связаны с возможным искажением конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для LDZ, и для государства. Также выявлено несколько финансово объемных хозяйственных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно.
Члены правления LDZ считают, что заявления Линкайтса о руководсте предприятия направлены на целенаправленную подготовку LDZ к приватизации.
Берзиньш и Стракшас обратились в Госполицию с просьбой начать в отношении Линкайтса уголовный процесс о клевете.
"На протяжении месяца публично распространяя декларативные утверждения, у которых нет никаких доказательств, Линкайтс существенно подрывает репутацию руководства LDZ и всего концерна LDZ на региональных и международных рынках", - считает Берзиньш.
Берзиньш обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой предоставить информацию о имеющихся в распоряжении KNAB фактах о коррупционных действиях Берзиньша и Стракшаса, и получил от KNAB ответ, что оно не располагает такой информацией.