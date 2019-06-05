Ср, 5.06.2019
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Президент и вице-президент LDZ просят начать против министра сообщения уголовное дело

Президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш и вице-президент Айвар Стракшас

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш и вице-президент Айвар Стракшас обратились в Госполицию с просьбой начать в отношении министра сообщения Талиса Линкайтса уголовный процесс о клевете. Об этом агентству LETA сообщил Берзиньш.

"На протяжении месяца публично распространяя декларативные утверждения, у которых нет никаких доказательств, Линкайтс существенно подрывает репутацию руководства LDz и всего концерна LDz на региональных и международных рынках", - считает он.

Берзиньш обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой предоставить информацию о имеющихся в распоряжении KNAB фактах о коррупционных действиях Берзиньша и Стракшаса, и получил от KNAB ответ, что оно не располагает такой информацией.

Как сообщалось, 7 мая министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления LDz - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.

После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что на предприятии существует потенциальная коррупция и осуществляются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию KNAB.

Министр сообщил, что основные претензии связаны с возможным искажением конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для LDz, и для государства. Также выявлено несколько финансово объемных хозяйственных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно.

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