Президент и вице-президент LDZ просят начать против министра сообщения уголовное дело

"На протяжении месяца публично распространяя декларативные утверждения, у которых нет никаких доказательств, Линкайтс существенно подрывает репутацию руководства LDz и всего концерна LDz на региональных и международных рынках", - считает он.

Берзиньш обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой предоставить информацию о имеющихся в распоряжении KNAB фактах о коррупционных действиях Берзиньша и Стракшаса, и получил от KNAB ответ, что оно не располагает такой информацией.

Как сообщалось, 7 мая министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления LDz - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.

После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что на предприятии существует потенциальная коррупция и осуществляются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию KNAB.