Президент и вице-президент LDZ просят начать против министра сообщения уголовное дело

Президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш и вице-президент Айвар Стракшас обратились в Госполицию с просьбой начать в отношении министра сообщения Талиса Линкайтса уголовный процесс о клевете. Об этом агентству LETA сообщил Берзиньш.
"На протяжении месяца публично распространяя декларативные утверждения, у которых нет никаких доказательств, Линкайтс существенно подрывает репутацию руководства LDz и всего концерна LDz на региональных и международных рынках", - считает он.
Берзиньш обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой предоставить информацию о имеющихся в распоряжении KNAB фактах о коррупционных действиях Берзиньша и Стракшаса, и получил от KNAB ответ, что оно не располагает такой информацией.
Как сообщалось, 7 мая министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу и двум членам правления LDz - Айвару Стракшасу и Айнису Стурманису и предложил совету компании отстранить их от занимаемых должностей.
После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что на предприятии существует потенциальная коррупция и осуществляются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию KNAB.
Министр сообщил, что основные претензии связаны с возможным искажением конкуренции, что грозит серьезными последствиями и для LDz, и для государства. Также выявлено несколько финансово объемных хозяйственных сделок, в том числе маркетинговые и рекламные договоры на несколько миллионов евро, которые наводят на мысль, что правление предприятия не действовало целесообразно.