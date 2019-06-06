Путин назначил губернаторами четырех своих бывших охранников. Двое уже уволились

Президент России Владимир Путин назначил губернаторами четырех областей бывших сотрудников Федеральной охранной службы, которые ранее работали в личной охране самого Путина. Сейчас двое из этих телохранителей-губернаторов свои должности уже покинули, сообщает Meduza.
5 июня свою должность оставил исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, который пробыл в должности всего восемь месяцев.
Морозов - один из четырех бывших охранников Путина, ставших губернаторами и второй, который в этой должности больше не работает.
Второй покинувший должность губернатора бывший охранник путина - Евгений Зиничев. Он в кресле губернатора Калининградской области отработал всего два месяца и покинул должность в октябре 2016 года.
В свою очередь еще двое бывших охранников Путина по-прежнему работают губернаторами.
Алексей Дюмин исполняет обязанности губернатора Тульской области с февраля 2016 года, а Дмитрий Миронов трудится губернатором Ярославской области с июля 2016 года.