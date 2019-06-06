Путин назначил губернаторами четырех своих бывших охранников. Двое уже уволились

5 июня свою должность оставил исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, который пробыл в должности всего восемь месяцев.

Морозов - один из четырех бывших охранников Путина, ставших губернаторами и второй, который в этой должности больше не работает.

Второй покинувший должность губернатора бывший охранник путина - Евгений Зиничев. Он в кресле губернатора Калининградской области отработал всего два месяца и покинул должность в октябре 2016 года.

В свою очередь еще двое бывших охранников Путина по-прежнему работают губернаторами.