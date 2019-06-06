Чт, 6.06.2019
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Путин назначил губернаторами четырех своих бывших охранников. Двое уже уволились

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин назначил губернаторами четырех областей бывших сотрудников Федеральной охранной службы, которые ранее работали в личной охране самого Путина. Сейчас двое из этих телохранителей-губернаторов свои должности уже покинули, сообщает Meduza.

5 июня свою должность оставил исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, который пробыл в должности всего восемь месяцев.

Морозов - один из четырех бывших охранников Путина, ставших губернаторами и второй, который в этой должности больше не работает.

Второй покинувший должность губернатора бывший охранник путина - Евгений Зиничев. Он в кресле губернатора Калининградской области отработал всего два месяца и покинул должность в октябре 2016 года.

В свою очередь еще двое бывших охранников Путина по-прежнему работают губернаторами.

Алексей Дюмин исполняет обязанности губернатора Тульской области с февраля 2016 года, а Дмитрий Миронов трудится губернатором Ярославской области с июля 2016 года.

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