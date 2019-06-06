Чт, 6.06.2019
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Подсчитано, сколько Латвия теряет из-за пиратства и поддельных товаров

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за поддельных продуктов и пиратства 11 отраслей в Латвии ежегодно теряют до 109 млн евро, а в целом в ЕС этот ущерб составляет 60 млрд евро, свидетельствуют данные Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Показатель потерянных продаж составляет в Латвии 55 евро на одного жителя в год.

В исследовании говорится, что по сравнению с 2018 годом показатель потерянных продаж в ЕС уменьшился во всех отраслях, кроме двух - одежда, обувь, аксессуары и косметика, предметы личной гигиены.

В Латвии из-за подделок потери продаж в отрасли одежды, обуви и аксессуаров составляют 45 млн евро в год или 11,5% объема продаж, в отрасли косметики и товаров личной гигиены ущерб составляет 16 млн евро, или 9,7% от объема продаж в данной отрасли.

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