Подсчитано, сколько Латвия теряет из-за пиратства и поддельных товаров

Из-за поддельных продуктов и пиратства 11 отраслей в Латвии ежегодно теряют до 109 млн евро, а в целом в ЕС этот ущерб составляет 60 млрд евро, свидетельствуют данные Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Показатель потерянных продаж составляет в Латвии 55 евро на одного жителя в год.
В исследовании говорится, что по сравнению с 2018 годом показатель потерянных продаж в ЕС уменьшился во всех отраслях, кроме двух - одежда, обувь, аксессуары и косметика, предметы личной гигиены.
В Латвии из-за подделок потери продаж в отрасли одежды, обуви и аксессуаров составляют 45 млн евро в год или 11,5% объема продаж, в отрасли косметики и товаров личной гигиены ущерб составляет 16 млн евро, или 9,7% от объема продаж в данной отрасли.