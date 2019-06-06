Подсчитано, сколько Латвия теряет из-за пиратства и поддельных товаров

Показатель потерянных продаж составляет в Латвии 55 евро на одного жителя в год.

В исследовании говорится, что по сравнению с 2018 годом показатель потерянных продаж в ЕС уменьшился во всех отраслях, кроме двух - одежда, обувь, аксессуары и косметика, предметы личной гигиены.