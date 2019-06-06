В Латвии от жары плавится асфальт; дороги начали посыпать песком

Latvijas autoceļu uzturētājs обрабатывает опасные места, равномерно посыпая их песком и мелкими опилками, что позволит улучшить сцепление колес и поверхности дороги. В случае необходимости работа будет проведена повторно.

Сейчас скользкие места образовались на 16 участках дорог: на Даугавпилсской окружной (Калкуни-Тилти) (А14), Рига-Сигулда-граница с Эстонией (Вецлайцене) (А2), Рига-Даугавпилс-Краслава-граница Белоруссии (Патерниеки) (А6), Вентспилс-Кулдига-Салдус (Р108), Кулдигская окружная (Р118), Смилтене-Гулбене (Р27), Плявиняс (Гостини)-Мадона-Гулбене (Р37), Рига-Эргли (Р4), Резекне-Дагда (Р55), Краслава-Дагда (Р61), Рижская ГЭС-Яунелгава (Р85), Серена-Калниеши (Р86), Межвиди-Балдоне (Р91), Барта-Калеты-Грамзда (V1218), Гулбене-Яунгулбене (V424) и Адажи-Гаркалне (V46).