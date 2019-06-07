Спустя четыре дня нашелся пропавший обитатель пансионата "Иецава"

Утром в пятницу после почти четырех дней отсутствия нашелся пропавший в понедельник клиент центра социальной помощи "Иецава", сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, мужчина находился у леса Ламбартес в Баускском крае, откуда в центр социальной помощи его привел прохожий. Мужчина был найден в пять часов утра.
Угроз его здоровью нет, мужчина жив и здоров.
Напомним, в понедельник в Иецаве пропал клиент центра социальной помощи, которому доверили отнести в лабораторию бумаги, предназначенные для анализов.
Представители центра отметили, что состояние здоровья клиента позволяет давать ему различные задания, кроме того, он мог покидать территорию пансионата. Случай, когда клиент выполнял просьбу работников, не был первым.