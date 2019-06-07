Спустя четыре дня нашелся пропавший обитатель пансионата "Иецава"

Согласно предварительной информации, мужчина находился у леса Ламбартес в Баускском крае, откуда в центр социальной помощи его привел прохожий. Мужчина был найден в пять часов утра.

Угроз его здоровью нет, мужчина жив и здоров.

Напомним, в понедельник в Иецаве пропал клиент центра социальной помощи, которому доверили отнести в лабораторию бумаги, предназначенные для анализов.