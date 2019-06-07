Валмиера: изрядно выпившая водитель врезалась в чужое авто, а после - в стенку

Ближе к 14:00 на улице Межа, на стоянке, водитель автомобиля Fiat столкнулась с припаркованной машиной Mazda. Женщина уехала с места происшествия, не сообщив о случившемся.

Прибыв на место происшествия, полиция констатировала, что женщина находилась за рулем в нетрезвом состоянии. В выдохе женщины было зафиксировано 2,01 промилле.

Во время инцидента никто не пострадал, однако полиция призывает водителей быть ответственными за свою жизнь и жизнь окружающих: не садиться за руль, находясь в алкогольном опьянении, так как вождение в нетрезвом виде вещи несовместимые.