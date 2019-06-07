Взрыв в двух жилых домах в Швеции: пострадали 25 человек

Причины взрыва пока неизвестны.

В находящихся в центре Липшепинга четырех и пятиэтажных зданиях выбиты стекла и разрушены балконы.

Полиция информирует, что в целях осторожности на место происшествия прибыл отряд по нейтрализации бомб. Место событий ограничено.

Галерея: Взрыв в Швеции

"Сейчас в нашем распоряжении нет информации, позволяющей считать, что произошедшее связано с терроризмом", - сказал представитель полиции Бьерн Оберг.