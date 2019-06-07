Взрыв в двух жилых домах в Швеции: пострадали 25 человек

В результате взрыва в двух находящихся рядом многоквартирных домах в городе Линшепинге на юге Швеции травмы получили 25 человек, сообщает АР.
Причины взрыва пока неизвестны.
В находящихся в центре Липшепинга четырех и пятиэтажных зданиях выбиты стекла и разрушены балконы.
Полиция информирует, что в целях осторожности на место происшествия прибыл отряд по нейтрализации бомб. Место событий ограничено.
Галерея: Взрыв в Швеции
"Сейчас в нашем распоряжении нет информации, позволяющей считать, что произошедшее связано с терроризмом", - сказал представитель полиции Бьерн Оберг.
Несмотря на то, что сначала пожарные сообщили, что причиной является взрыв газа, позднее эту информацию отозвали как ошибочную, поясним, что причины инцидента расследует полиция, пишет The Local.