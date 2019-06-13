92 тысячи клиентов не пришли в Latvijas Кrājbankа за 6,1 млн евро

Согласно данным Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), в течение восьми лет за деньгами на сумму 6,1 млн евро в банк не пришли 92 тысячи клиентов, со ссылкой на LNT ziņas пишет rus.db.lv.

Отмечается, что обанкротившийся в 2011 году Latvijas Кrājbankа был одним из банков с наиболее многочисленной клиентурой.

Для выплаты гарантированных вкладов клиентам банку пришлось взять почти 500 млн евро в Фонде гарантий вкладов и занять деньги у государства.

К настоящему времени банку удалось вернуть всего 260 млн евро, которых хватило для погашения государственной ссуды, а Фонду гарантий вкладов Кrājbankа по-прежнему должен 213 млн евро, при этом FKTK считает, что реально можно вернуть еще только 22,6 млн евро.

Сколько удастся вернуть на самом деле, сказать сложно, потому что еще продолжается несколько процессов по взысканию десятков миллионов евро.

Данные FKTK свидетельствуют о том, что гарантированные вклады на сумму 427,7 млн евро забрали 128 597 бывших клиентов банка, средняя сумма вкладов составила 3325 евро.

Не забрали свои вклады 92 014 клиентов, и это означает, что они потеряют в целом 6,1 млн евро.

Среди них 73 281 клиент с вкладами на сумму менее 10 евро, в том числе 63 031 клиент с вкладами менее 5 евро, что в целом составляет около 730 тысяч евро. Еще 18 733 клиента потеряют в целом 5,4 млн евро - почти по 300 евро каждый.