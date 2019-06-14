"При контакте с СГД чувствуешь себя преступником": Kinfield запустило кампанию "Услышь народ"

Она призвала предпринимателей делиться личными историями с целью привлечь внимание общественности и власти к проблеме отношения СГД к налогоплательщикам.

Хештег кампании #SadzirdiTautu (#Услышь народ).

Рожкалне методично публикует на страничке закрывшегося кафе эти рассказы. Одной из отозвавшихся на этот призыв оказалась и основательница уже покинувшего Латвию бренда Emils Gustavs. Она написала:

"Я - основательница бренда Emils Gustavs, и более 14 лет боролась с тем, о чем вы пишите. В результате в январе этого года закрылось последнее кафе и магазин Emils Gustavs, просто у меня кончились силы бороться с ветряными мельницами. Вот уже неделю как я живу в другой стране, так как нет сил и веры продолжать что-то делать в Латвии.

И у меня все было, как вы описываете - при каждом контакте с СГД чувствуешь себя как преступник. Это чувство так глубоко засело внутрь меня, что я просто не могу ничего создать.

За спиной у меня Emils Gustavs и еще Stenders, на двух этих предприятиях мы заплатили в виде налогов миллионы. Недавно познакомилась с бывшей владелицей сети магазинов украшений Karamelle - она тоже устала от того же самого и продала свой бизнес, чтобы уехать из Латвии за границу. В любом случае я желаю вам выдержки пройти этот жизненный этап и не опускать рук".

Как сообщает rus.db.lv, владелицей бренда Emils Gustavs являлась Зане Ставра. В 2010 году суд признал неплатежеспособным производителя шоколада и кондитерских изделий SIA Emīls Gustavs šokolāde. Суд констатировал, что обязательства компании превышают ее активы. SIA Premium Chocolate, которым руководит бывшая директор Emīls Gustavs šokolāde Лаура Себре, создало новый бренд NelleUlla.

На данный момент на страничке Kinfield в социальной сети Facebook опубликовано 15 историй. Кампания продолжается. Читатели в своих комментариях активно поддерживают пострадавших бизнесменов и недоумевают по поводу действий СГД в отношении малого бизнеса.