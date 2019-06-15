Почти половина предприятий общепита в последнее время имела долги по налогам

У 40,5% компаний, работающих в сфере общественного питания, налоговый долг был зарегистрирован и на начало мая 2019 года.

Общий долг работающих в секторе общественного питания компаний на 7 мая составил 29,5 млн евро или 4,8% от общего налогового долга зарегистрированных в Латвии предприятий.

Сумма среднего долга одного предприятия составила 3 120 евро.

“Среди всех должников стоит выделить две компании, обе из которых связаны с "Tokyo City" и имеют зарегистрированных в России акционеров. Одной из этих компаний является ООО "Stollons", налоговый долг которой на начало мая составил четыре миллиона евро. А второй - ООО "Restograd", задолжавшей государству 3,3 млн евро. Служба госдоходов (СГД) в прошлом году остановила хозяйственную деятельность обеих компаний”, - подчеркнули представители "Lursoft" .

Согласно данным "Lursoft", в 2018 году в секторе общественного питания Латвии работало 2,5% всех компаний страны. В этой сфере были заняты 5,3% всех работников Латвии.

На сегодняшний день остановлена хозяйственная деятельность 8,5% предприятий отрасли, и у половины этих предприятий есть налоговая задолженность.

За последние два года число компаний, работающих в сфере общественного питания уменьшилось на 18,5%, на начало 2017 года таких предприятий было 5 636, а на начало этого года - 4591.

Также "Lursoft" отмечает, что 12 предприятий, занимающихся общественным питанием, включены в программу углубленного сотрудничества СГД, и ни у одного из них на момент подготовки данного исследования не было налоговой задолженности более 150 евро.

Беря во внимание предоставленные СГД данные, "Lursoft" пришел к выводу, что в 2018 году предприятия отрасли заплатили в бюджет 127,31 млн евро налогов, что составляет 1,8% от всех налогов, уплаченных в госказну.