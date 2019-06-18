Вт, 18.06.2019
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Главу Swedbank в Эстонии сняли с должности

ФОТО: Reuters / Scanpix

Совет эстонского филиала Swedbank в понедельник вечером, 17 июня, решил внести изменения в правлении Swedbank Eesti. Подобный шаг был вызван внутренним расследованием. Полномочия главы Eesti Swedbank Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены, сообщает Rus.Postimees.

Полномочия действующего главы Swedbank Eesti Роберта Кити и финансового директора Вайко Таммевялья приостановлены до поступления дополнительной информации. Также покидает банк и совет Прийт Перенс. Изменения вступают в силу сразу.

Совет выбрал председателем правления и и.о. генерального директора Swedbank Eesti Олави Леппа, который до сих пор был директором по рискам Swedbank Eesti.

И.о. финансового директора банка и членом правления выбрана Анна Кыйтс, которая до этого работала в Head of Treasury. Данные изменения вступят в силу после подтверждения со стороны надзорного органа.

По словам руководителя Swedbank в странах Балтии Шарлотты Элснитц, решение обусловлено проходящим внутренним расследованием.

"Как сообщалось ранее, Swedbank в сотрудничестве с независимыми экспертами начал основательное внутреннее расследование, чтобы выяснить, как в банке в прошлом предотвращали отмывание денег и применяли меры по борьбе с ним. Swedbank продолжает всесторонне сотрудничать с различными официальными властями Швеции, США и стран Балтии", - сказала Элснитц.

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