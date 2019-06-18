Ассоциация: приграничный рынок алкоголя сохранится и в случае снижения акциза

В случае снижения ставки акциза на 25% в Латвии сохранится приграничный алкогольный рынок, заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.
"Если ставка акциза будет уменьшена на 25%, сохранятся рабочие места в приграничной зоне и экономическая активность в северной части Видземе. Мы могли бы сохранить большую часть объема нынешней приграничной торговли с Эстонией и получить примерно 10% литовского приграничного рынка. Кроме того, в Латвии уменьшилось бы потребление нелегального алкоголя, потому что ставки акцизного налога были бы на уровне 2016-2017 годов," - пояснил Витолс.
По его словам, снижение акцизного налога на 20% также имело бы позитивное влияние на экономику Латвии, потому что между ценами на алкоголь в Эстонии и Латвии сохранилась бы существенная разница, однако при уменьшении акциза на 10-15% разница между ценами на крепкий алкоголь в Эстонии и Латвии была бы слишком маленькой, и алкоголь в Латвии покупали бы только эстонцы, проживающие на самой границе, остальные же не стали бы ради этого проделывать долгий путь.
"Большинство клиентов, которые готовы ехать в Латвию, считают каждый цент, поэтому разница цен для них очень важна. (..) Ради одного евро у них не будет причин ехать в Латвию. Купив, к примеру, десять бутылок, человек сэкономит 10 евро, что не покроет его расходы на бензин", - подытожил Витолс.
Как сообщалось ранее, Эстония с 1 июля снизит акцизный налог на часть алкогольных напитков - пиво, сидр и крепкие напитки - на 25%. Цель снижения акциза - дать возможность эстонским предпринимателям уменьшить цены, чтобы сократить количество ввозимого из Латвии алкоголя.
Тем временем в Латвии в марте этого года ставка акцизного налога на алкоголь была повышена.