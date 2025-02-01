В последние годы во всех трех странах Балтии наблюдался значительный рост в этих услугах, но Латвия и здесь значительно отстает от своих соседей - даже там, где раньше мы были на одном уровне или даже опережали их, говорит Мирошников. Хотя в Латвии достаточно инновационных и мощных компаний, таких как Printful, Evolution и TestDevLab, у нас их относительно меньше, чем в Литве и Эстонии.

По словам экономиста, создание бизнес-центров также получило более широкое распространение в Литве и Эстонии, чем в Латвии. В Литве насчитывается 97 центров бизнес-услуг, в Эстонии - более 90, а в Латвии - всего 54, что также отражается на экспорте услуг. Экономист считает, что для ускорения развития этого сектора в Латвии и в экономике в целом необходимо повысить доступность рабочей силы - как за счет работы с внутренними ресурсами и резервами, улучшения качества образования, так и за счет упрощения привлечения рабочей силы из других стран и повышения привлекательности Латвии для квалифицированных иностранцев.

В итоге Мирошников делает вывод, что хотя экспорт услуг Латвии за последние пять лет рос теми же темпами, что и в ЕС в целом, разрыв с соседями по Балтии значительно увеличился. В Литве рост был обусловлен экспортом автомобильного транспорта и финансовых услуг, в то время как в Эстонии лучше обстоят дела с различными современными услугами, такими как ИКТ.

Латвия, напротив, в большей степени сосредоточилась на пассажирских авиаперевозках, где потенциальный объем ниже по сравнению с грузовыми, не говоря уже об экологичности полетов. Мирошников также признает, что у соседей Латвии гораздо больше успешных стартапов.

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