Экспорт услуг Латвии растет быстрыми темпами, но мы не успеваем за соседями, и разрыв с Эстонией и Литвой увеличился, пишет экономист Банка Латвии Матисс Мирошников на сайте Makroekonomika.lv.
Экономист Банка Латвии: разрыв в экспорте услуг между Латвией, Литвой и Эстонией увеличился
Экономист отмечает, что, будучи небольшими и открытыми экономиками, страны Балтии зависят от торговли с другими странами и торгуют относительно много по сравнению с размером их экономики - в 2023 году экспорт Латвии составлял 67 % валового внутреннего продукта (ВВП). В Литве и Эстонии этот показатель еще выше - 76,5 и 77,9 % ВВП соответственно, а в Европейском союзе (ЕС) он составляет 51,9 %.
Несмотря на тяжелые времена в экспорте товаров, наибольший разрыв между странами Балтии наблюдается в экспорте услуг: в то время как на экспорт товаров приходится около 50 % ВВП в странах Балтии, экспорт услуг составляет лишь 19 % ВВП в Латвии, по сравнению с 27 % в Литве и 31 % в Эстонии. В последние годы этот разрыв значительно увеличился, отмечает Мирошников.
Экономист пишет, что экспорт услуг в странах Балтии пережил несколько потрясений за последние годы, но произошли и различные долгосрочные изменения: все страны Балтии объединяет упадок транзитного сектора и развитие различных современных услуг, но каждая страна специализируется и на определенной сфере. Ограничения туризма во время пандемии отразились в снижении экспорта транспортных услуг и путешествий.
После вторжения России в Украину роль транзита стала еще больше снижаться, отмечает Мирошников. Экспорт услуг железнодорожного транспорта значительно сократился в Латвии и Литве, в то время как в Эстонии он был немного более стабильным, но в целом этот сектор сокращается во всех странах Балтии, составляя лишь небольшую долю в общем объеме экспорта и экономики.
Каждая из страна Балтии является лидером в разных видах транспорта - Литва в автомобильном, Латвия в воздушном, Эстония в морском - отчасти благодаря своему географическому положению: Литва ближе к Польше и Центральной Европе, Таллинн находится всего в 80 километрах по морю от Хельсинки, а Латвия, находясь посередине, пытается стать узлом воздушного сообщения.
Еще одна большая группа услуг - это путешествия, в основном туристические поездки в страны Балтии, сообщает Мирошников. Туристическая отрасль сильно пострадала от пандемии, а затем на ее восстановление повлияла война, развязанная Россией, - поток российских туристов в страны Балтии прекратился, а близость войны снизила привлекательность Балтии для других туристов.
За исключением российских туристов, другие туристические потоки восстановились до уровня перед пандемией, говорит экономист Банка Латвии. Эстония отличается от остальных стран Балтии тем, что финны посещают ее больше, чем туристы из любой другой страны Латвию и Литву.
"Хотя туризм не является краеугольным камнем экономики, он, безусловно, может продолжать расти, чему в настоящее время способствуют транспортные услуги, в основном воздушные. Однако воздушный транспорт не является самым экологичным видом транспорта - развитие железнодорожного сообщения с другими странами крайне важно с точки зрения экологии", - пишет Мирошников.
Экономист отмечает, что Латвия является ведущим экспортером услуг воздушного транспорта в странах Балтии (крупнейшие компании - airBaltic и SmartLynx Airlines), а Эстония - ведущим экспортером услуг морского транспорта. По словам Мирошникова, превосходство Латвии над другими странами Балтии в сфере воздушных услуг не так велико, как превосходство Литвы в сфере автомобильных перевозок.
Экономист Банка Латвии считает, что в Латвии есть потенциал для роста услуг воздушного транспорта, но следует отметить, что воздушный транспорт - это в первую очередь пассажирский, и эта ориентация на пассажиров, к сожалению, не позволяет значительно увеличить объемы экспорта, так как глобальное движение грузов намного больше, чем пассажиров.
Во всех трех странах Балтии экспорт услуг морского транспорта в основном связан с портовой деятельностью, и в последнее время его показатели не очень хороши. Мирошников объясняет, что Эстонию от других стран Балтии отличает то, что эстонская компания Tallink (и ее дочерняя компания Silja Line) активно занимается пассажирскими перевозками. Как и воздушный транспорт, морской тоже сильно пострадал от пандемии, но уже немного восстановился, однако, например, корабли Tallink больше не заходят в Ригу. Хотя Эстония имеет преимущество в морском транспорте, оно не так сильно выражено, как в случае с автомобильным транспортом в Литве, отмечает Мирошников.
Экономист отмечает, что Эстония является лидером Балтии в сфере информационных, телекоммуникационных и компьютерных услуг (хотя компьютерные услуги составляют наибольшую долю экспорта этих услуг во всей Балтии), а также по прочим бизнес-услугам, в то время как страны Балтии в основном экспортируют различные торговые услуги, рекламу и профессиональные услуги, такие как юридические и бухгалтерские услуги.
В последние годы во всех трех странах Балтии наблюдался значительный рост в этих услугах, но Латвия и здесь значительно отстает от своих соседей - даже там, где раньше мы были на одном уровне или даже опережали их, говорит Мирошников. Хотя в Латвии достаточно инновационных и мощных компаний, таких как Printful, Evolution и TestDevLab, у нас их относительно меньше, чем в Литве и Эстонии.
По словам экономиста, создание бизнес-центров также получило более широкое распространение в Литве и Эстонии, чем в Латвии. В Литве насчитывается 97 центров бизнес-услуг, в Эстонии - более 90, а в Латвии - всего 54, что также отражается на экспорте услуг. Экономист считает, что для ускорения развития этого сектора в Латвии и в экономике в целом необходимо повысить доступность рабочей силы - как за счет работы с внутренними ресурсами и резервами, улучшения качества образования, так и за счет упрощения привлечения рабочей силы из других стран и повышения привлекательности Латвии для квалифицированных иностранцев.
В итоге Мирошников делает вывод, что хотя экспорт услуг Латвии за последние пять лет рос теми же темпами, что и в ЕС в целом, разрыв с соседями по Балтии значительно увеличился. В Литве рост был обусловлен экспортом автомобильного транспорта и финансовых услуг, в то время как в Эстонии лучше обстоят дела с различными современными услугами, такими как ИКТ.
Латвия, напротив, в большей степени сосредоточилась на пассажирских авиаперевозках, где потенциальный объем ниже по сравнению с грузовыми, не говоря уже об экологичности полетов. Мирошников также признает, что у соседей Латвии гораздо больше успешных стартапов.
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