Сколько жителей Латвии готовы регулярно откладывать деньги и какие суммы?

46% респондентов указали, что откладывают до 100 евро в месяц для создания подушки безопасности.

Согласно опросу, 75% респондентов планируют регулярно откладывать деньги. 18 % опрошенных указали, что планируют откладывать 21-50 евро в месяц, 17% - 51-100 евро, 15 % - от 101 до 200 евро в месяц. 11 % людей планируют откладывать до 20 евро.

10% респондентов заявили, что готовы откладывать 201-500 евро в месяц, а 4% - даже более 500 евро. Накопления более 100 евро чаще всего делают рижане (36%). 14 % заявили, что будут откладывать от 201 до 500 евро.

Чаще всего откладывать планируют молодые люди в возрасте 18-29 лет (85%). В этой возрастной группе чаще выбиралась сумма от 51 до 100 евро, которую назвали 20% респондентов. В возрастной группе 30-39 лет регулярно откладывают деньги 78% респондентов, и это вторая самая сознательная возрастная группа.

До 100 евро в месяц планируют откладывать 51% женщин и 41% мужчин. При этом 35% мужчин и 24% женщин откладывают более крупные суммы - свыше 100 евро в месяц.

Опрос также показывает, что одинаковая доля мужчин (24%) и женщин (25%) не планируют откладывать деньги.

Опрос населения был проведен по заказу IPF Digital компанией Norstat Latvija, которая опросила более 1000 человек по всей Латвии в начале января 2025 года.

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