Европейский центральный банк (ЕЦБ) отобрал мотивы для новых банкнот, основанные на двух возможных темах: "Европейская культура - общее культурное пространство" и "Реки и птицы - устойчивость в многообразии", сообщает портал tv3.lv.
В ЕС появятся новые банкноты, дизайн будет выбран на конкурсе
Решение было принято в результате большого процесса, включавшего опросы общественного мнения и мнения экспертных групп.
В 2025 году ЕЦБ объявит конкурс на дизайн, после чего в 2026 году Совет банка выберет окончательный вариант оформления банкнот.
При отборе мотивов были учтены предложения двух экспертных групп из разных сфер, в состав которых входили представители всех стран еврозоны. Они соответствуют мнению более 365 000 европейцев, выразивших свою оценку в ходе опросов летом 2023 года и фокус-групп с декабря 2021 по март 2022 года.
"Мы рады представить вам эти реальные жизненные мотивы, отражающие нашу приверженность Европе, ее культурному наследию и природной среде. Новые банкноты станут символом нашей общей европейской идентичности и многообразия, которое делает нас сильнее", - заявили в ЕЦБ.
Тема "Европейская культура"
Эта тема рассказывает об общем культурном пространстве, сформировавшим европейскую идентичность на протяжении веков.
На банкнотах будут изображены различные культурные мероприятия и пространства, а также выдающиеся личности Европы, внесшие вклад в создание культурного наследия континента.
Их жизненный путь, путешествия и труды охватывают 600 лет истории и оказали влияние на весь мир.
Тема "Реки и птицы"
Эта тема подчеркивает разнообразие и устойчивость природных экосистем Европы. На банкнотах отразят различные этапы развития рек и разные виды птиц, подчеркивая важность охраны окружающей среды.
Также будут изображены европейские институты, напоминающие о ключевых ценностях ЕС, включая защиту природы.
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