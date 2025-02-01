В ЕС появятся новые банкноты, дизайн будет выбран на конкурсе

Решение было принято в результате большого процесса, включавшего опросы общественного мнения и мнения экспертных групп.

В 2025 году ЕЦБ объявит конкурс на дизайн, после чего в 2026 году Совет банка выберет окончательный вариант оформления банкнот.

При отборе мотивов были учтены предложения двух экспертных групп из разных сфер, в состав которых входили представители всех стран еврозоны. Они соответствуют мнению более 365 000 европейцев, выразивших свою оценку в ходе опросов летом 2023 года и фокус-групп с декабря 2021 по март 2022 года.

"Мы рады представить вам эти реальные жизненные мотивы, отражающие нашу приверженность Европе, ее культурному наследию и природной среде. Новые банкноты станут символом нашей общей европейской идентичности и многообразия, которое делает нас сильнее", - заявили в ЕЦБ.

Тема "Европейская культура"

Эта тема рассказывает об общем культурном пространстве, сформировавшим европейскую идентичность на протяжении веков.

На банкнотах будут изображены различные культурные мероприятия и пространства, а также выдающиеся личности Европы, внесшие вклад в создание культурного наследия континента.

Их жизненный путь, путешествия и труды охватывают 600 лет истории и оказали влияние на весь мир.

Тема "Реки и птицы"

Эта тема подчеркивает разнообразие и устойчивость природных экосистем Европы. На банкнотах отразят различные этапы развития рек и разные виды птиц, подчеркивая важность охраны окружающей среды.

Также будут изображены европейские институты, напоминающие о ключевых ценностях ЕС, включая защиту природы.

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