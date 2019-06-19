Эстония снизила акциз на алкоголь; Латвия спешит угнаться за балтийским соседом

Во вторник, 18 июня, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила поправки об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, в соответствии с которыми ставки акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки снижаются на 25%. Сегодня, 19 июня, Латвия решила как можно скорее нанести ответный удар - Сейм уже завтра, 20 июня, планирует принять решение о снижении ставки акцизного налога на крепкий алкоголь на 23%.
Большинство депутатов парламентской бюджетно-финансовой комиссии одобрило включение поправок к закону об акцизном налоге в повестку дня завтрашнего заседания парламента.
Также комиссия будет просить утверждения законопроекта в срочном порядке - уже завтра его планируется рассмотреть в двух чтениях.
Председатель комиссии Мартиньш Бондарс заявил, что Эстония очень быстро приняла поправки к закону об акцизном налоге, которые влияют на занятость в приграничных районах Латвии и поступления в бюджет страны.
"С учетом того, что это произошло так быстро, нам, к сожалению, приходится принимать срочные решения", - подчеркнул он.
Поправки разработаны в сотрудничестве с Минфином и предусматривают с 1 июля примерно на 23% снизить акциз на крепкий алкоголь.
В настоящее время закон гласит, что ставка на крепкие алкогольные напитки за 100 литров абсолютного спирта составляет 1840 евро, а с 1 июля - 2025 евро, в свою очередь в результате принятия поправок она снизится до 1564 евро.
Планируется, что поправки к закону могут вступить в силу на следующий день после их провозглашения.
В свою очередь в Эстонии на пленарном заседании 13 июня Рийгикогу принял закон, которым с 1 июля понижается налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Инициированные фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa законопроект нацелен на то, чтобы ограничить возросшую с 2015 года приграничную торговлю алкоголем в Латвии.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что цель снижения ставок акциза - дать предпринимателям возможность понизить цены на алкоголь за счет снижения акцизной ставки, чтобы ограничить возросшую с 2015 года приграничную торговлю алкоголем в Латвии.
В результате снижения цен на алкоголь могут сократиться объемы покупок алкоголя в Латвии и вырасти объем алкоголя, купленного в Эстонии, в том числе на северной границе.