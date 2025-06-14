Акции падают, нефть дорожает: рынки реагируют на удары Израиля по Ирану

Снижение акций "показывает, насколько хрупкими остаются настроения инвесторов в условиях крупных геополитических событий", отметил старший аналитик рынка компании Trade Nation Дэвид Моррисон.

"Теперь главный вопрос в том, воспримут ли инвесторы эту вспышку как относительно ограниченный эпизод давней вражды между Израилем и Ираном, или же это станет искрой, которая спровоцирует пожар на Ближнем Востоке и за его пределами", – добавил Моррисон.

Инвесторы "снижают риски, однако речь пока не идет о панической распродаже", считает аналитик компании Interactive Brokers Стив Сосник.

На рынке сейчас преобладает "выжидательная позиция: все смотрят, что произойдет в выходные, так как ситуация явно нестабильна и непредсказуема", - отметил Сосник.

Американский биржевой индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 1,8% до 42 197,79 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 упал на 1,1% до 5976,97 пунктов, а индекс Nasdaq Composite снизился на 1,3% до 19 406,83 пунктов.

Лондонский индекс FTSE 100 потерял 0,4%, опустившись до 8850,63 пунктов, парижский CAC 40 снизился на 1% до 7684,68 пунктов, а франкфуртский DAX упал на 1,1% до 23 516,23 пунктов.

Цена американской нефти марки WTI в электронной торговле на Нью-Йоркской бирже в пятницу выросла на 7,3% до 72,98 долларов США за баррель. Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже поднялась на 7%, составив 74,23 доллара за баррель.

На голландской бирже природного газа Title Transfer Facility (TTF) цена газа в пятницу выросла на 4,8% до 37,89 евро за мегаватт-час.

Курс евро к доллару США в пятницу снизился с 1,1584 до 1,1540 доллара за евро, британский фунт по отношению к доллару США упал с 1,3613 до 1,3560 доллара за фунт, а курс доллара США к японской иене вырос со 143,48 до 144,04 иены за доллар. Евро по отношению к фунту вырос незначительно – с 85,09 до 85,11 пенсов за евро.