Фото и видео: Удивительное путешествие лебединой семьи

Объединение защитников диких животных рассказало в Facebook трогательную историю путешествия семьи лебедей по эстонской столице. Об этом пишет Rus.Postimees.
Видео: Путешествие семьи лебедей по эстонской столице
"Информацию о семье лебедей, в итоге успешно добравшейся до моря, мы получили в 7.58 утра. В 8.15 первый наш доброволец прибыл на место, а в 9.15 преодолевшая длинный путь семья добралась до цели – ручья, ведущего в море", - рассказали защитники животных.
Они начали выяснять, откуда лебеди начали свой путь и нашли в социальной сети несколько сообщений, проливших свет на этот вопрос.
В сообщении Натальи Староверовой говорится, что семью лебедей видели рано утром, около 7.15 в Таллинне у автобусной остановки. После их заметили на кругу в Хааберсти, откуда они проследовали на парковку торгового центра: "К этому моменту на помощь к заблудившейся семье уже подоспели как охранники, так и наши добровольцы, и дальнейший путь был уже прямым и безопасным".
Защитники лесных животных предполагают, что лебеди стартовали с озера Харку. То есть семья преодолела не меньше четырех-пяти километров, и этот путь занял у них несколько часов. От остановки они шли ровно два часа. По лебедятам было видно, что они очень устали, а один неравнодушный человек даже предложил им воды.
Может это наши?
13 июня в Смилтене автолюбители встали в самую милую пробку: движение автомобилей парализовала лебединая семья, которая отправилась на прогулку прямо по шоссе. Несмотря на то, что птицы двигались прогулочным шагом и никуда не спешили, водители даже не пытались прогнать их с дороги - уж очень умилительно выглядело лебединое семейство.