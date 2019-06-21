Фото и видео: Удивительное путешествие лебединой семьи

Видео: Путешествие семьи лебедей по эстонской столице

"Информацию о семье лебедей, в итоге успешно добравшейся до моря, мы получили в 7.58 утра. В 8.15 первый наш доброволец прибыл на место, а в 9.15 преодолевшая длинный путь семья добралась до цели – ручья, ведущего в море", - рассказали защитники животных.

Они начали выяснять, откуда лебеди начали свой путь и нашли в социальной сети несколько сообщений, проливших свет на этот вопрос.

Такой путь предположительно проделала семья лебедей. ФОТО: Общество защиты диких животных

В сообщении Натальи Староверовой говорится, что семью лебедей видели рано утром, около 7.15 в Таллинне у автобусной остановки. После их заметили на кругу в Хааберсти, откуда они проследовали на парковку торгового центра: "К этому моменту на помощь к заблудившейся семье уже подоспели как охранники, так и наши добровольцы, и дальнейший путь был уже прямым и безопасным".

После того, как лебеди дошли до парковки торгового центра, их путь уже стал более целенаправленным и безопасным. ФОТО: Общество защиты диких животных

Защитники лесных животных предполагают, что лебеди стартовали с озера Харку. То есть семья преодолела не меньше четырех-пяти километров, и этот путь занял у них несколько часов. От остановки они шли ровно два часа. По лебедятам было видно, что они очень устали, а один неравнодушный человек даже предложил им воды.

Может это наши?