Долой дискриминацию! Депутаты Сейма предлагают снизить акциз и на пиво

Парламентарии предлагают нынешнюю минимальную ставку в 14,9 евро за 100 литров пива уменьшить до 12,5 евро. А ставку за объемный процент абсолютного спирта в 8,1 евро уменьшить до 6,8 евро. Новый акциз на пиво депутаты предлагают ввести с 1 июля.

Политики от оппозиции указывают, что в Эстонии акцизный налог на 25% снижают не только на крепкий алкоголь, но и на пиво. Поэтому они предлагают снизить акциз на пиво на 8%, чтобы вернуться к ставке 2018 года.