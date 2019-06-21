Долой дискриминацию! Депутаты Сейма предлагают снизить акциз и на пиво

В связи с ожидаемым снижением ставки акциза на крепкий алкоголь не принадлежащие к фракциям Сейма депутаты оппозиции предлагают снизить акциз и на пиво. Соответствующее предложение внесли депутаты Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Юлия Степаненко, Линда Лиепиня и Карина Спруде.
Парламентарии предлагают нынешнюю минимальную ставку в 14,9 евро за 100 литров пива уменьшить до 12,5 евро. А ставку за объемный процент абсолютного спирта в 8,1 евро уменьшить до 6,8 евро. Новый акциз на пиво депутаты предлагают ввести с 1 июля.
Политики от оппозиции указывают, что в Эстонии акцизный налог на 25% снижают не только на крепкий алкоголь, но и на пиво. Поэтому они предлагают снизить акциз на пиво на 8%, чтобы вернуться к ставке 2018 года.
По словам парламентариев, недопустима демонстрация такого дискриминирующего отношения к латвийским производителям пива.
Как сообщалось ранее, Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение его ставки на крепкий алкоголь на 15%.
Эти изменения связаны с принятым в Эстонии законом, который подразумевает снижение ставки акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки на 25% с 1 июля.