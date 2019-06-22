Чековая лотерея: готова ли СГД к наплыву желающих попытать удачу?

Напомним, чековая лотерея начнется 1 июля 2019 года. Чтобы принять в ней участие и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы, на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро.

Цель чековой лотереи - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции на приобретенные товары и полученные услуги.

Представитель СГД Анна Шарапова рассказала, что уже в первой половине пятницы, 21 июня, страничку посетили 7 000 человек, что не создало никаких помех для успешной работы ресурса.

По ее словам, с момента начала лотереи технически все так же должно быть в порядке.

"Мы готовы к гораздо большему числу одновременных подключений - минимум 20 000, поэтому 20 000 смогут одновременно подавать чеки, и ничего с нами не случится, мы все выдержим.

С технической точки зрения мы очень готовы, спасибо нашим разработчикам, которые очень серьезно подошли к этой цели. Mobily обеспечила нас большим количеством серверов для того, чтобы не было перегрузки, чтобы домашняя страничка работала с легкостью", - пояснила Шарапова.

По прогнозам СГД, в течение года вклад проекта лотереи может принести в госбюджет дополнительные 2 миллиона евро.

Отметим, ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из:

одного денежного приза в 10 000 евро,

трех денежных призов по 5000 евро и

50 денежных призов по 100 евро.

Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.

Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.