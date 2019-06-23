Поиски собаки, оказавшейся волком, завершены: в водоеме найден труп утопленного животного
Спасенный в феврале из ледяной воды на плотине Синди и позже отпущенный в лес молодой волк уже неделю числится пропавшим, находящееся на нем устройство GPS также не передает сигнал. Возникли различные версии дальнейший судьбы волка, к которым сегодня утром добавилась еще одна: в водоеме карьера Айду нашли утонувшее животное.
Утром 23 июня в Общество охотников Эстонии поступило сообщение, что в карьере Айду в Ида-Вирумаа под водой было найдено животное, прикрепленное цепью к камню, пишет Rus.Postimees.
Сначала информатор посчитал, что это собака, но потом вспомнил о резком исчезновении сигнала с маячка волка. Визуально невозможно точно установить, о ком идет речь.
Поскольку нашедший животное знал, что Общество охотников активно занимается сбором информации по поводу пропавшего волка, он решил сообщить о своей находке.
Общество решило быстро проверить переданную информацию и незамедлительно отправило группу экспертов из Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Через час место было найдено.
"Под водой в карьере Айду виднелся облик животного, голова которого была направлена на дно, а хвост - наверх. Внешне точно нельзя было сказать, речь идет о собаке или волке", - говорится на сайте Общества охотников Эстонии.
Поскольку речь может идти о месте нарушения закона и доказательствах, эксперты решили сами ничего не предпринимать. "Посчитали правильным, чтобы делом занимались компетентные учреждения и люди, - сообщает Общество охотников. -
О ком бы речь ни шла, Общество охотников Эстонии считает это деяние изуверским и надеется, что компетентные учреждения выяснят, кто и по какой причине это совершил.
Мы осуждаем это и надеемся, что виновные будут наказаны", - говорится на сайте Общества охотников.
Специалисты Агентства окружающей среды ранее отправились расследовать обстоятельства пропажи волка в Вирумаа, где находилось его последнее известное местоположение. Сегодня расследование было завершено.
Пресс-секретарь Агентства окружающей среды Вальдо Яхило заверил, что в начале недели они сообщат, какие данные были собраны, куда привели поиски волка и что случилось с GPS.
"Во вторник или в среду расскажем следственным органам или общественности, что случилось с волком", - сказал Яхило.
Агентство окружающей среды не подтвердило и не опровергло, что найденное в карьере Айду животное - это тот самый волк.