Поиски собаки, оказавшейся волком, завершены: в водоеме найден труп утопленного животного

Утром 23 июня в Общество охотников Эстонии поступило сообщение, что в карьере Айду в Ида-Вирумаа под водой было найдено животное, прикрепленное цепью к камню, пишет Rus.Postimees.

Сначала информатор посчитал, что это собака, но потом вспомнил о резком исчезновении сигнала с маячка волка. Визуально невозможно точно установить, о ком идет речь.

Поскольку нашедший животное знал, что Общество охотников активно занимается сбором информации по поводу пропавшего волка, он решил сообщить о своей находке.

Общество решило быстро проверить переданную информацию и незамедлительно отправило группу экспертов из Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Через час место было найдено.

"Под водой в карьере Айду виднелся облик животного, голова которого была направлена на дно, а хвост - наверх. Внешне точно нельзя было сказать, речь идет о собаке или волке", - говорится на сайте Общества охотников Эстонии.

Поскольку речь может идти о месте нарушения закона и доказательствах, эксперты решили сами ничего не предпринимать. "Посчитали правильным, чтобы делом занимались компетентные учреждения и люди, - сообщает Общество охотников. -

О ком бы речь ни шла, Общество охотников Эстонии считает это деяние изуверским и надеется, что компетентные учреждения выяснят, кто и по какой причине это совершил.

Мы осуждаем это и надеемся, что виновные будут наказаны", - говорится на сайте Общества охотников.

Специалисты Агентства окружающей среды ранее отправились расследовать обстоятельства пропажи волка в Вирумаа, где находилось его последнее известное местоположение. Сегодня расследование было завершено.

Пресс-секретарь Агентства окружающей среды Вальдо Яхило заверил, что в начале недели они сообщат, какие данные были собраны, куда привели поиски волка и что случилось с GPS.

"Во вторник или в среду расскажем следственным органам или общественности, что случилось с волком", - сказал Яхило.

Агентство окружающей среды не подтвердило и не опровергло, что найденное в карьере Айду животное - это тот самый волк.

Водоем в карьере Айду. ФОТО: Erakogu