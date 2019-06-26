Уникальная карта показывает, где находились Рига и другие города в эпоху динозавров

300 миллионов лет назад в мире существовал лишь один континент - Пангея. 150-200 миллионов лет назад Пангея разделилась на две части: Лавразию и Гондвану. Со временем наша планета превратилась в то место, где мы сейчас живем.

Используя данные платформы G-Plates, ученый Иан Вебстер создал цифровой глобус, на котором можно увидеть, в каких местах планеты находились бы современные города. Цифровую карту можно посмотреть здесь.

Карта состоит из 91 палеографической карты, иллюстрируя древний океанический бассейн и конфигурацию континентов, а также такие важные аспекты рельефа, как горы, моря и заливы.