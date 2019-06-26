Ср, 26.06.2019
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Уникальная карта показывает, где находились Рига и другие города в эпоху динозавров

Скриншот с сайта dinosaurspictures.org

ФОТО: Ekrānuzņēmums no vietnes "dinosaurspictures.org"

Планете Земля около 4,5 миллиардов лет. Что же могло поменяться за последние 750 миллионов лет? С помощью цифровых технологий теперь можно узнать, где каждый из современных городов находился в эпоху динозавров, сообщает портал Business Insider. 

300 миллионов лет назад в мире существовал лишь один континент - Пангея. 150-200 миллионов лет назад Пангея разделилась на две части: Лавразию и Гондвану. Со временем наша планета превратилась в то место, где мы сейчас живем. 

Используя данные платформы G-Plates, ученый Иан Вебстер создал цифровой глобус, на котором можно увидеть, в каких местах планеты находились бы современные города. Цифровую карту можно посмотреть здесь.

Карта состоит из 91 палеографической карты, иллюстрируя древний океанический бассейн и конфигурацию континентов, а также такие важные аспекты рельефа, как горы, моря и заливы. 

Ученые указали, что изменения для нашей планеты не завершились. В конце концов? в течение 300 миллионов лет может образоваться новый суперконтинент Амазия. 

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