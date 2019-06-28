Пт, 28.06.2019
То, что творил в этом матче человек со свистком в руке, даже не хочу называть его имя, не выдерживает никакой критики. Это не уровень национального чемпионата, уж извините. И еще один совет нашим арбитрам - снимите с головы корону, дорогие рефери, она вам явно жмет. Владимир Иванов, журналист

Крупнейший приз чековой лотереи составит 20 000 евро

Чек

ФОТО: LETA

В организованной Службой государственных доходов (СГД) чековой лотерее каждый месяц призы в размере от 100 до 10 тысяч евро будут получать 54 выигравших, а в годовом розыгрыше крупнейший приз составит 20 000 евро. Об этом пишет Neatkariga.

В целом за два года в виде выигрышей предусмотрено выплатить более полумиллиона евро, но эту сумму должно с лихвой покрыть уменьшение теневой экономики в стране.

Чековая лотерея начнется 1 июля, когда каждый сможет зарегистрировать чек, квитанцию или билет на сайте cekuloterija.lv.

Чековая лотерея в Латвии проходит впервые, а идея позаимствована из стран, где лотереи успешно проводятся - Словакии, Мальты, Португалии и Литвы. В Литве лотерея стартовала в ноябре 2017 года, уже в первый месяц в ней участвовало 222 тысяч чеков, денежные награды составили до 5000 евро.

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