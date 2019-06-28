Крупнейший приз чековой лотереи составит 20 000 евро

В организованной Службой государственных доходов (СГД) чековой лотерее каждый месяц призы в размере от 100 до 10 тысяч евро будут получать 54 выигравших, а в годовом розыгрыше крупнейший приз составит 20 000 евро. Об этом пишет Neatkariga.
В целом за два года в виде выигрышей предусмотрено выплатить более полумиллиона евро, но эту сумму должно с лихвой покрыть уменьшение теневой экономики в стране.
Чековая лотерея начнется 1 июля, когда каждый сможет зарегистрировать чек, квитанцию или билет на сайте cekuloterija.lv.
Чековая лотерея в Латвии проходит впервые, а идея позаимствована из стран, где лотереи успешно проводятся - Словакии, Мальты, Португалии и Литвы. В Литве лотерея стартовала в ноябре 2017 года, уже в первый месяц в ней участвовало 222 тысяч чеков, денежные награды составили до 5000 евро.