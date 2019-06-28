Крупнейший приз чековой лотереи составит 20 000 евро

В целом за два года в виде выигрышей предусмотрено выплатить более полумиллиона евро, но эту сумму должно с лихвой покрыть уменьшение теневой экономики в стране.

Чековая лотерея начнется 1 июля, когда каждый сможет зарегистрировать чек, квитанцию или билет на сайте cekuloterija.lv.