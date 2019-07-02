Пожар в Карсавском крае: огонь распространился дальше в лес

"В течение ночи распространение пожара глубже в лес увеличилось, но с наступлением светлого времени суток работы по тушению продолжились. На месте событий усилился ветер и немного изменилось его направление, что позволяет пламени распространяться глубже в лес", - сообщила представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце. "Распространение пожара торфа не произошло - есть несколько тлеющих мест, которые пожарные тушат".

Во вторник работы по тушению пожара торфа и леса в Карсавском крае продолжатся. Утром в них принимает участие и вертолет Национальных вооруженных сил.

Вечером в понедельник было подсчитано, что всего пламя в Карсавском крае охватило площадь примерно в 20 гектар - горит торф на площади примерно в 14 гектар и лес на площади примерно в 6 гектар.

Вечером оперативные службы исследовали дома ближайших жителей, угрозы для людей констатировано не было. VUGD напоминает жителям - если ощущается запах дыма, необходимо закрыть окна и двери, а в случае необходимости стоит звонить по номеру 112.

Работы по тушению осложняет ветер, а также нехватка мест для набора воды.

Согласно информации думы, здесь добычей торфа занимается компания RT Būve, связаться с которой пока не удалось.

Напомним, в понедельник после обеда в Карсавском крае вспыхнул масшабный пожар на торфяном болоте.