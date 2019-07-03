Решено: движение частного транспорта по ул. Барона ограничивать не будут

Как рассказала представитель департамента Илзе Диманте, принимая во внимание строительные работы на улице А.Чака, где ведется ремонт подземных коммуникаций, ограничение движения автомобилей на улице Барона создаст еще большую нагрузку на и пробки на улице Чака.

Таким образом, в ближайшее время не планируется принимать решения об изменениях в организации движения на ул. Барона.

В начале года Нил Ушаков обещал, что движение частного транспорта на улице Кр.Барона ограничат уже с 1 мая.

Однако позднее представители департамента решили, что затею лучше отложить на лето, так как большая часть жителей и школьников находится на летних каникулах, в результате чего в городе меньше транспортный поток и идею попробовать можно удачнее.

Напомним, департамент сообщения разработал тривозможных варианта ограничения движения на улице Кр.Барона.

Первый вариант подразумевает ограничить движение автотранспорта, установив на улицах Матиса и Стабу знак "Въезд запрещен".

Главным плюсом этого варианта стало бы то, что улицу Кр.Барона больше не было бы удобно использовать тем водителям, которые предпочитали ее в качестве альтернативы улицам Бривибас и А.Чака.

Минус таких изменений - ограничения в локальных местах, то есть остальные участки дороги водители смогли бы использовать, как и раньше.

Второй вариант - "самое радикальное решение", так как предусматривает знаками ограничить маневры практически на всех перекрестках улицы Кр.Барона.

То есть, с помощью размещения дорожных знаков прямо смогут ехать только на отдельных перекрестках Кр.Барона, а на остальных - водителям придется свернуть. С таким решением обеспечиваются возможности попадания к любой собственности, в то же время улица становится неудобной для проезда через нее.

Минус этого сценария в том, что у водителей увеличится километраж в центре города и в то же время увеличится и поток машин на улицах, расположенных рядом.

Третий вариант подразумевает установить дорожный знак "Въезд запрещен" в каждом квартале.