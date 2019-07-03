51-летняя канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион прибыла в Париж на Неделю высокой моды. Каждый день на выходе из отеля она представала перед фанатами в новом экстравагантном образе. При этом, по мнению модных критиков, гардероб дивы совершенно не соответствует ни ее возрасту, ни типу фигуры. Визажисты же, в свою очередь, раскритиковали и макияж Дион. А вы что скажете?