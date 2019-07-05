Линкайтс назвал самую сложную задачу проектирования рижского отрезка Rail Baltica

Сегодня были подписаны договоры о проектировании центрального участка железнодорожной магистрали Rail Baltica через Ригу, а также участка Вангажи-Саласпилс-Миса.

Линкайтс указал на важность подписанных договоров, ведь проходящая через Ригу железнодорожная трасса повлияет на многие территории в Торнякалнсе, Агенскалнсе и окрестностях Засулаукса.

"Насколько я знаю, предстоит снесение первого и единственного дома в рамках этого проекта. Это будет одним из испытаний. Будет построен также первый и единственный железнодорожный туннель в Латвии. К этому уже привыкли во всем мире, но для Латвии это что-то новое", - подчеркнул министр. Он рассказал, что железнодорожный туннель будет построен в Торнякалнсе, где уже сейчас есть четре пары рельсов, две из которых уходят в направлении Юрмалы и две в направлении Елгавы. Это самое узкое место трассы, поэтому строительство инфраструктуры Rail Baltica планируется под уже существующими рельсами.

"Трасса пересечет также водохранилище Рижской ГЭС, что является большим, технологически сложным проектом. Мы еще не решили, это будет только железнодорожный мост или железная дорога и автодорога вместе", - рассказал Линкайтс.

Министр подчеркнул, что подписание договоров является большим шагом вперед, и скоро будет видны первые результаты проекта Rail Baltica.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы этот проект уложился в те сроки, которые были запланированы изначально. У всех проектов есть тенденция дорожать и затягиваться. Будем надеяться, что это не тот случай", - сказал Линкайтс, указав на важность слаженной работы всех вовлеченных сторон - планировщиков, проектировщиков и строителей.

Как сообщалось ранее, железнодорожный мост, насыпь и комплекс Центрального железнодорожного вокзала в Риге в рамках проекта Rail Baltica за 430,5 млн евро построит объединение строительных фирм Besix ReRe Group, в которое входят бельгийская Besix и латвийское ООО ReRe buve.

Согласно проекту, вместо нынешней железнодорожной насыпи в центре Риги на участке от автовокзала до универмага Stockmann и от Центрального железнодорожного вокзала до улицы Элизабетес будут построены новые эстакады. Также будет возведен новый мост через Даугаву протяженностью 1 км и перестроен вокзал.

В свою очередь участок магистрали Вангажи-Саласпилс-Миса за 12,024 млн евро спроектирует объединение компаний, в которое входят французская Egis Rail S. A., зарегистрированная в Германии DB Engineering & Consulting и ООО Olimps.