В понедельник на Островном мосту значительно изменится организация движения

Водителям придется считаться с тем, что на этих участках будет переключено движение транспорта. В частности, движение по направлению в Юрмалу будет организовано по первой и второй полосе движения, в свою очередь в сторону центра Риги - по третьей полосе движения и против направления движения в сторону Юрмалы.