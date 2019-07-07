В понедельник на Островном мосту значительно изменится организация движения

В Риге продолжаются работы по перестройке комплекса Островного моста, и в ночь с воскресенья на понедельник, 8 июля, значительно изменится организация движения на Луцавсалском путепроводе и эстакаде через Биекеньгравис, сообщает агентство LETA.
Водителям придется считаться с тем, что на этих участках будет переключено движение транспорта. В частности, движение по направлению в Юрмалу будет организовано по первой и второй полосе движения, в свою очередь в сторону центра Риги - по третьей полосе движения и против направления движения в сторону Юрмалы.
Принимая во внимание, что перестройка комплекса Островного моста - объемный строительный проект, там организация движения меняется довольно часто, поэтому департамент сообщения Рижской думы призывает водителей тщательно следовать дорожным знакам и горизонтальной дорожной разметке.