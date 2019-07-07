Видео: Пламя уничтожило жилой дом в Олайнском крае

Видео: Пожар в Олайнском крае

Более 20 пожарных вели работы по тушению этого пожара повышенной опасности. Работы затрудняла нехватка мест для забора воды и то, что здания к прибытию спасателей горели открытым пламенем. К 5:30 распространение пожара удалось ограничить и в нем горели два двухэтажных жилых дома площадью 160 кв. метров каждый и хозпостройка площадью 150 кв. метров. Пожарным удалось защитить от пламени еще три дома, находящихся в нескольких метрах.

В субботу был потушен и пожар в двухэтажном доме в Риге на улице Пляву. Около 1.50 пожарные получили вызов на пожар на ул. Плявас, где открытым пламенем горела лестница жилого дома, в том числе на второй этаж, блокируя жильцам единственный выход из дома.

Пожарные из горящего дома по выдвижной лестнице спустили на землю пять человек, а еще четырех человек спасли, спустив их через окна в руки пожарных на земле. Еще два человека были выведены с первого этажа дома через окна. До прибытия ГПСС своими силами из горящего дома эвакуировались 19 человек.

В целом в результате пожара пострадали шесть человек.