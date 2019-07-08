До марта 2020 года снижен акцизный налог на крепкий алкоголь

Поправки будут в силе с 1 августа этого года до 29 февраля 2020 года.

Законопроект поддержал 51 депутат Сейма, а 31 депутат был против.

Авторы законопроекта пояснили, что введение поправок необходимо из-за изменений на эстонском алкогольном рынке, которые окажут негативное влияние на деятельность латвийских коммерсантов, особенно в приграничной зоне.

Согласно прогнозу Министерства финансов, снижение акциза на эстонском рынке алкогольных напитков может привести к потерям 92 млн евро из бюджета Латвии, и для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, Латвия должна снизить ставку на крепкий алкоголь хотя бы на 15%, таким образом снизив негативное фискальное влияние до суммы около 32 млн евро.

Большинство депутатов не одобрили предложение снизить акцизный налог и на пиво.

Ряд депутатов оппозиции высказали недовольство по поводу снижения акцизного налога на крепкий алкоголь.

По словам депутата Дидзиса Шмитса странным является решение Сейма повысить акциз на сладкие напитки, но уменьшить акциз на крепкий алкоголь.

"Как это понимать? Нужно пить водку, но без запивки?", - сказал он.

Депутат Юлия Степаненко подчеркнула, что дальнейшая судьба законопроекта находится в руках Эгила Левитса, сегодня вступившего в должность президента страны.