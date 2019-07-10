Документы в вузы подало самое большое за пять лет количество абитуриентов

По информации государственного портала "Latvija.lv", в 2015/2016 академическом году документы подавали 8465 абитуриентов, в 2016/2017 академическом году - 8194, в 2017/2018 - 8034, в 2018/2019 - 8149.

В одном из 12 вузов, прием документов в которые происходит в единой системе, захотели учиться 8638 молодых людей, еще 2273 подали документы в Рижский университет Страдиньша.

В Латвийский университет подали документы 4062 человека, в Рижский университет Страдиньша - 2273, в Рижский технический университет - 2270, в Латвийский сельскохозяйственный университет - 781, в Даугавпилсский университет - 413, в Лиепайский университет - 280, в Банковскую высшую школу - 190, в Резекненскую академию технологий - 185, в Видземскую высшую школу - 170, в Вентспилсскую высшую школу - 114, в "RISEBA" - 73, в Высшую школу экономики и культуры - 52, в Высшую школу менеджмента информационных систем - 48 человек.